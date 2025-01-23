Політолог: Підвищення тарифів на енергетичні послуги призведе до покращення життя менеджменту енергокомпаній

Суттєве підвищення тарифів на енергетичні послуги, яке здійснила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг призведе не до модернізації енергетичної інфраструктури, а до покращення життя менеджменту енергетичних компаній.

Так вважає директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства політолог Віталій Кулик.

Експерт наводить приклад замовлення керівництвом «Запоріжжяобленерго» смартфону iPhone 16 Pro Max за 68 тисяч гривень після того, як у грудні НКРЕКП підвищила цій компанії тарифи на розподіл електроенергії на 26% та 55% для споживачів 1 та 2 класу відповідно.

«Це далеко не поодинокий випадок, а частина системи, де кошти, що мали йти на реформи, потрапляють у кишені монополістів… НКРЕКП повинна нести відповідальність за ці дії, адже її основною місією є забезпечення прозорості, справедливості та запобігання зловживанням у використанні коштів. Прозорі фінансові звіти і чітке розподілення коштів є основою ефективної державної політики та належного використання ресурсів, що належать громадянам України. Натомість тарифи підвищуються, а кошти витрачаються на iPhone, — це ставить під сумнів саму здатність НКРЕКП контролювати використання коштів, зібраних з українців», — вважає Кулик.

Експерт нагадує, що окрім підвищення тарифу для «Запоріжжяобленерго» , НКРЕКП ухвалила рішення про збільшення тарифу «Укренерго» на передачу електроенергії на 30% та «Оператору ГТС» — на 304%.