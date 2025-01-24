Трамп планує знизити ціни на нафту

Президент США Дональд Трамп хоче домогтись зниження глобальних цін на нафту, завдяки чому, на його думку, вдасться завершити повномасштабне вторгнення росії в Україну.
Про це він сказав у виступі на Всесвітньому економічному форумі в Давосі в четвер, 23 січня, передає "Європейська правда".
Трамп анонсував, що збирається попросити Саудівську Аравію та Організацію країн-експортерів нафти (ОПЕК) "знизити ціни на нафту".
"Її треба знизити – що, на мій подив, вони не зробили до виборів (президента США. – Ред.)… Якби ціна впала, російсько-українська війна закінчилася б негайно. Просто зараз ціна досить висока, тому війна триватиме", – заявив він.
На думку американського президента, ціна на нафту мала бути знижена "вже давно".
Він також поклав на Саудівську Аравію та ОПЕК часткову відповідальність "у певній мірі за те, що відбувається" в Україні, де "гинуть мільйони людей".
Як відомо, експорт нафти й газу є однією з головних статей доходів російського бюджету на тлі санкцій після повномасштабного вторгнення в Україну.
Напередодні Трамп заявив, що готовий розглянути посилення санкцій проти росії, якщо та не погодиться на переговори про завершення війни в Україні.
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