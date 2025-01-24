Міноборони: Канікули та закінчення навчального року не є підставою для втрати вчителями права на відстрочку

Постановою Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2024 року №1558 внесено зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, згідно з якими здобувачам освіти та педагогам надається відстрочка на 6 і 12 місяців, відповідно, замість трьох місяців, повідомляє Міністерство оборони України.

"Зокрема, студенти професійно-технічних, фахових вищих і вищих навчальних закладів, інтерни та докторанти отримають відстрочку на весь семестр, але не більше ніж на шість місяців (вересень-лютий і березень-серпень). Науково-педагогічні працівники, які мають науковий ступінь, а також педагогічні працівники різних освітніх установ матимуть відстрочку до завершення навчального року (якщо на постійній роботі - тривалістю 12 місяців на рік)", - йдеться в роз'ясненні, яке оприлюднила пресслужба міністерства.

Отже, тепер здобувачам освіти не треба що три місяці підтверджувати статус у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Раніше саме такою була вимога законодавства під час дії правового режиму воєнного стану та загальної мобілізації.

Інформація про студентів міститься в Єдиній державній електронній базі освіти (ЄДЕБО). Поки в реєстрі зазначено, що громадянин здобуває освіту, він гарантовано має право на відстрочку.

Тепер студенти можуть оформити в застосунку "Резерв+" відстрочку у зв'язку з навчанням. Завдяки постійному обміну даними між ЄДЕБО та реєстрами Міноборони продовження відстрочки відбувається онлайн. Це означає, що здобувачу освіти не треба кожні шість місяців (раніше кожні три місяці) звертатися до ТЦК та СП.

Для студентів, які не мають можливості або бажання користуватися "Резерв+", передбачена окрема процедура. Вони мають раз на пів року у своєму навчальному закладі отримати виписку з ЄДЕБО і звернутися до ТЦК та СП для продовження відстрочки.

Для викладачів умови отримання відстрочки не змінилися. Вони мають бути працевлаштовані на ставку не нижче ніж 0,75, що підтверджується навчальними планами на навчальний рік, який триває з 1 вересня до 31 серпня (включно з канікулами та відпусткою), якщо інше не встановлено Положенням про організацію навчального процесу відповідного закладу.

"Міноборони працює над інтеграцією реєстрів з МОН для автоматичного обміну інформацією та надання відстрочок науковим, науково-педагогічним і педагогічним працівникам. Це значно спростить процедуру та зменшить паперову бюрократію", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що канікули та закінчення навчального року не є підставою для втрати права на відстрочку. Зміни до постанови спрямовані на спрощення процедури та зниження навантаження на працівників ТЦК та СП, які раніше мали опрацьовувати величезну кількість документів що три місяці.