Податковий комітет Ради рекомендує перевірити продавців техніки

Комітет Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики рекомендував правоохоронцям перевірити продавців техніки, а особливу увагу приділити продажам гаджетів Apple.
Про це повідомив у своєму Telegram-каналі повідомив голова комітету, депутат від фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев, передають Українські Новини.
"В допомогу роботі БЕБ (Бюро економічної безпеки) та ДПС (Державна податкова служба) Комітет ухвалив рішення щодо детінізації ринку електроніки. Переконаний ми разом повинні якомога швидше перемогти тінь в цьому секторі", – написав він.
Гетманцев опублікував рішення комітету, в якому йдеться про те, що втрати держбюджету сягають десятків мільярдів гривень на рік внаслідок "сірої" торгівлі технікою без сплати ПДВ та мита, продаж через мережу ФОПів за готівку або криптовалюту, відсутність обліку та відповідної сплати податків з продажу дорогих малогабаритних товарів: смартфонів, ноутбуків, годинників та іншої техніки.
Зазначається, до початку офіційного продажу моделей смартфонів марки Apple, а саме iPhone 16, який був запланований на 27 вересня, окремими мережами магазинів (Ябко, Yabluka та ТехноЇжак) було розпочато реалізацію гаджетів, які ймовірно були ввезені на територію України нелегально.
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