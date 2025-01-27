ХАМАС не надав інформацію Ізраїлю про статус заручників, яких мають звільнити найближчим часом

Ізраїль звинувачує ХАМАС у порушенні угоди про припинення вогню через те, що угрупування не надало інформацію про статус заручників, яких мають звільнити найближчим часом.

Про це пише Tha Times of Israel.

Терористичне угруповання ХАМАС у суботу ввечері не змогло надати Ізраїлю інформацію про статус заручників, яких планується звільнити найближчими тижнями, порушуючи угоду про припинення вогню та захоплення заручників у Газі.

Крім того, Ізраїль заявив, що ХАМАС також порушив умови угоди, не звільнивши цивільну жінку-заручницю Арбель Єгуд, разом із чотирма жінками-солдатами у суботу, 25 січня.

Ізраїль заявив, що не дозволить заплановане раніше повернення переміщених палестинців на північ Гази доти, доки не буде звільнено Єгуд.

Це рішення також означає, що ЦАХАЛ не виведе війська з частини коридору Нецарім, як було заплановано в неділю. Коридор розділяє сектор Гази навпіл зі сходу на захід і відділяє її південь від півночі.

Згідно з умовами угоди, ХАМАС повинен був поінформувати Ізраїль до кінця суботи, хто із решти 26 заручників зі списку, які підпадають під так звану "гуманітарну" категорію - жінки, діти, люди похилого віку, живі. Водночас ХАМАС не дотримався терміну, і ізраїльські офіційні особи підтвердили, що Єрусалим не отримав оновленої інформації.

Представник Білого дому з питань національної безпеки заявив у суботу виданню, що адміністрація Трампа "продовжує наполягати на звільненні Арбель Єгуд".