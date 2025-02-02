МЗС Китаю: Запроваджене США 10-відсоткове мито на китайський імпорт завдасть шкоди усьому світу

У Пекіні переконані, що запроваджене США 10-відсоткове мито на китайський імпорт завдасть шкоди не лише обом країнам, а й усьому світу.
Про це йдеться в заяві МЗС КНР, передає Укрінформ.
«Сполучені Штати ввели 10% мито на китайську продукцію, що експортується до США, через проблему фентанілу. Китай рішуче виступає проти цього і наголошує, що в торгових і тарифних війнах переможців не буде. Одностороннє запровадження мит серйозно порушує правила СОТ і не тільки не вирішує власних проблем США, а й завдає шкоди обом сторонам і всьому світу», - вказується в документі.
Як зазначається, Китай є однією з країн світу, де діє найсуворіша та найретельніша політика контролю над обігом наркотиків.
«Фентаніл є проблемою Америки, а Китай у дусі дружби надає Сполученим Штатам підтримку у вирішенні цієї проблеми», - заявили в МЗС.
У зовнішньополітичному відомстві нагадали, що Китай на прохання США у 2019 році першим у світі офіційно включив фентанілоподібні речовини до категорії небезпечних наркотиків. І правоохоронці КНР продовжують активно співпрацювати з американськими колегами у боротьбі з незаконним обігом наркотиків та досягли чудових результатів.
«Практика запровадження додаткових тарифів не є конструктивною і неминуче підірве майбутню співпрацю між двома країнами у сфері контролю над наркотиками. Китай закликає Сполучені Штати відмовитись від свого неправильного підходу, зберегти досягнутий рівень двосторонньої взаємодії у боротьбі з наркотиками та сприяти стабільному, здоровому і сталому розвитку китайсько-американських відносин», - зазначається в заяві.
Водночас, у ній нічого не згадується про можливі заходи Китаю у відповідь на підвищення мит американською стороною.
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