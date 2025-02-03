Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Зеленський: Умєров робить все, щоб не було проблем в постачанні ЗСУ озброєння

125

Президент Володимир Зеленський коментуючи скандал між Міноборони та Агенцією оборонних закупівель, стверджує, що міністр оборони Рустем Умєров робить все, щоб не було проблем в постачанні ЗСУ озброєння.

Про це він сказав в інтервʼю Associated Press, передає УНН.

«У нас є міністр оборони (Умєров – ред.), який чітко розуміє, що не дай Боже будуть якісь паузи десь хоч від когось в підтримці нашої армії від дронів до ППО, будуть не тільки втрати у військових, а будуть втрати у цивільного населення, будуть страждати діти, будуть більше ударів, буде більш сильною росія», - сказав Зеленський.

Зеленський зазначив, що Умєров не може робити жодної паузи у постачанні.

«У нього є контракти. Якщо інституційно в нього є проблеми з цим - з підписанням контрактів, постачанням, або не дай Боже ми бачимо сигнали щодо зменшення якоїсь підтримки ЗСУ, я отримаю якусь інформацію, що пакети, той чи інший контракт, якась інституція, яка у вертикалі міністра оборони не підписує контракти…Не може бути ніяких пауз в термінових рішеннях. Тому міністр оборони має право робити все, щоб не було ніякого гальмування в постачанні», - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що сьогодні всі українські гроші в міністерстві оборони.

«Всі наші гроші в нашій армії. Якщо там є гроші, а якась поставка не прийшла, то чесно кажучи він повинен зробити все, щоб більше таких проблем не було. І він це виконує», - вважає Зеленський.

Зеленський, Умєров
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 3 февраля 2025
Воскресенье, 2 февраля 2025
Суббота, 1 февраля 2025
Пятница, 31 января 2025
Четверг, 30 января 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023