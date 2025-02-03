Зеленський: Умєров робить все, щоб не було проблем в постачанні ЗСУ озброєння

Президент Володимир Зеленський коментуючи скандал між Міноборони та Агенцією оборонних закупівель, стверджує, що міністр оборони Рустем Умєров робить все, щоб не було проблем в постачанні ЗСУ озброєння.
Про це він сказав в інтервʼю Associated Press, передає УНН.
«У нас є міністр оборони (Умєров – ред.), який чітко розуміє, що не дай Боже будуть якісь паузи десь хоч від когось в підтримці нашої армії від дронів до ППО, будуть не тільки втрати у військових, а будуть втрати у цивільного населення, будуть страждати діти, будуть більше ударів, буде більш сильною росія», - сказав Зеленський.
Зеленський зазначив, що Умєров не може робити жодної паузи у постачанні.
«У нього є контракти. Якщо інституційно в нього є проблеми з цим - з підписанням контрактів, постачанням, або не дай Боже ми бачимо сигнали щодо зменшення якоїсь підтримки ЗСУ, я отримаю якусь інформацію, що пакети, той чи інший контракт, якась інституція, яка у вертикалі міністра оборони не підписує контракти…Не може бути ніяких пауз в термінових рішеннях. Тому міністр оборони має право робити все, щоб не було ніякого гальмування в постачанні», - сказав Зеленський.
Президент наголосив, що сьогодні всі українські гроші в міністерстві оборони.
«Всі наші гроші в нашій армії. Якщо там є гроші, а якась поставка не прийшла, то чесно кажучи він повинен зробити все, щоб більше таких проблем не було. І він це виконує», - вважає Зеленський.
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