Умєров обговорив з представником НАТО фінансування української оборонної промисловості

Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч із головою Військового комітету НАТО адміралом Джузеппе Каво Драгоне в рамках його першого візиту в Україну, під час якої сторони, зокрема, визначили пріоритети фінансування української оборонної промисловості.

Також у зустрічі взяв участь голова Головного управління розвідки МО Україхни генерал-лейтенант Кирило Буданов.

Українська сторона виказала вдячність країнам-членам Альянсу за всебічну допомогу.

"Разом із генерал-лейтенантом Кирилом Будановим поінформували делегацію про актуальну ситуацію на фронті, плани та потенціал ворога. Наголосив, що Україні критично необхідне постачання сучасної техніки та озброєння для зміцнення наших бригад", - йдеться у телеграм-каналі Міноборони в суботу.

Повідомляється, що сторони проаналізували динаміку військової допомоги та визначили пріоритети у фінансуванні українського ОПК, локалізації виробництва та ремонту озброєння в Україні та у пришвидшенні постачання зброї на передову.

"Українська оборонна промисловість здатна стати важливим елементом європейської та євроатлантичної системи безпеки. Спільно з партнерами ми нарощуємо виробничі потужності, щоб забезпечити українську армію всім необхідним та посилити обороноздатність вільного світу", - підсумовують у повідомленні.