Politico: Демократи будуть намагатися донести адміністрації Трампа, що ліквідація USAID стане перемогою Китаю

Китай хоче заповнити прогалини у фінансуванні низки країн, які виникли через призупинення роботи USAID. Це може розширити вплив Пекіна у всьому світі. Про це повідомляє Politico.

Видання пише, що китайські чиновники звернулися до уряду Непалу, щоб заповнити прогалини USAID власним фінансуванням. Влада на Островах Кука – стратегічно важливому ланцюзі островів в Індійсько-Тихоокеанському регіоні – теж очікує, що виведення USAID з регіону забезпечить нові можливості для Китаю.

У Колумбії, яка отримала близько $385 млн від USAID у 2024 році, неурядові організації також кажуть, що китайський уряд зацікавлений у виділенні грошей для країни.

Аналітики вважають, що ліквідація USAID підірве глобальну конкуренцію США з Китаєм у довгостроковій перспективі.

«Китай уже звертається до партнерів. Вони заповнять порожнечу в таких місцях, як Камбоджа та Непал, і це лише ті місця, про які ми знаємо», – сказав Франциско Бенкосме, який був керівником політики USAID щодо Китаю під час адміністрації Байдена.

Представник республіканців Майкл Соболік, який досліджує Китай, сказав, що USAID було альтернативою для країн, що розвиваються та шукають зовнішніх інвесторів для розвитку інфраструктури та телекомунікацій. USAID також допомогло ЗМІ в Африці, Південно-Східній Азії та в інших країнах, де поширені контрольовані Китаєм ЗМІ.

Згідно з тристорінковим документом, який є у журналістів, демократи з Комітету зі справ Китаю при Палаті представників США будуть намагатися донести адміністрації Трампа, що ліквідація USAID стане перемогою Китаю.