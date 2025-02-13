Пентагон: Влада США має намір знизити ціни на енергоносії, за рахунок яких росія фінансує війну

Влада США має намір знизити ціни на енергоносії, за рахунок яких росія фінансує війну проти України. Ймовірно, це допоможе посадити російського диктатора володимира путіна за стіл переговорів.

Як передає РБК-Україна, про це міністр оборони США Піт Гегсет заявив на засіданні у форматі "Рамштайн".

Він розповів, що президент США Дональд Трамп розширює видобуток енергоносіїв у США і закликає інші країни наслідувати його приклад, щоб забезпечити ефективну дипломатію і знизити ціни на нафту і газ, за рахунок продажу яких росія може продовжувати війну.

"Зниження цін на енергоносії в поєднанні з більш ефективним застосуванням енергетичних санкцій допоможе змусити росію сісти за стіл переговорів", - зазначив Гегсет.