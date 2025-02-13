Пентагон: Влада США має намір знизити ціни на енергоносії, за рахунок яких росія фінансує війну

Влада США має намір знизити ціни на енергоносії, за рахунок яких росія фінансує війну проти України. Ймовірно, це допоможе посадити російського диктатора володимира путіна за стіл переговорів.
Як передає РБК-Україна, про це міністр оборони США Піт Гегсет заявив на засіданні у форматі "Рамштайн".
Він розповів, що президент США Дональд Трамп розширює видобуток енергоносіїв у США і закликає інші країни наслідувати його приклад, щоб забезпечити ефективну дипломатію і знизити ціни на нафту і газ, за рахунок продажу яких росія може продовжувати війну.
"Зниження цін на енергоносії в поєднанні з більш ефективним застосуванням енергетичних санкцій допоможе змусити росію сісти за стіл переговорів", - зазначив Гегсет.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023