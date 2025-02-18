Опендатабот: За кілька тижнів січня було закрито 61 455 ФОПів

Від березня 2022 року в Україні щомісяця відкривалося більше ФОПів, аніж закривалось. Наприкінці 2024 року у зв'язку зі зростанням податкового навантаження на підприємців ситуація змінилась. Про це повідомляє платформа "Опендатабот".

Антирекорд зафіксовано у січні 2025 року, адже після перерви майже у місяць неробочих реєстрів, за кілька тижнів січня було закрито 61 455 ФОПів. Свою справу вирішили відкрити лише 21 358 підприємців.

Загалом за майже три роки війни, яку розв'язала Росія, ФОПи сплатили 126 млрд грн податку. Сума єдиного податку, що сплачують підприємці, зростає рік до року, окрім 2022 року. Сума надходжень від єдиного податку торік була у 1,6 раза більша, ніж у 2021 році: 55,1 млрд грн проти 34,8 млрд грн.

Аналітики пояснили, що найчастіше підприємці, які відкривалися вже після початку повномасштабного вторгнення, обирали роздрібну торгівлю як основну сферу діяльності - 28,1% або 214,2 тисячі підприємців. До трійки також потрапили IT - 9,1% (69,5 тисяч) та гуртова торгівля - 7,2% (54,6 тисячі).

Найбільше нових ФОПів за час великої війни РФ проти України зареєстровано у Києві - 108 536, у Дніпропетровській (68 377) та Львівській областях (60 009).