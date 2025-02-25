ООН: Близько п’яти мільйонів українців страждають від нестачі продовольства

Близько п’яти мільйонів українців страждають від нестачі продовольства, найбільша потреба спостерігається в районах поблизу фронту. Про це йдеться у релізі Всесвітньої продовольчої програми ООН (WFP).
Зазначається, що мільйони людей відмовляються від власних прийомів їжі, щоб нагодувати дітей, або ж залазять у борги, аби придбати необхідні продукти для сім’ї.
Як повідомляється, понад половина мешканців Херсонщини потерпає від гострої нестачі їжі, а в Запорізькій та Донецькій областях двоє з кожних п’яти людей страждають від голоду.
За словами директора WFP в Україні Річарда Рагана, "сім’ї в прифронтових районах ледве зводять кінці з кінцями, змушені робити болісний вибір, щоб вижити".
За даними моніторингу WFP, 72% тих, хто отримує продовольчу допомогу, змушені економити на їжі, купувати менш поживні продукти, пропускати прийоми їжі або позичати гроші, щоб прогодувати родину.
"У шести прифронтових областях майже третина населення потерпає від нестачі продовольства", - йдеться у повідомленні ООН.
В WFP додали, що "навіть там, де магазини працюють і мають необхідні товари, багато родин просто не можуть дозволити собі повноцінне харчування. За минулий рік ціни на базові продукти зросли на 25 відсотків, а вартість деяких овочів зросла вдвічі".
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