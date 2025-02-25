Уряд продовжив виплати деяким категоріям ВПО на шість місяців

Виплати ВПО (внутрішньо переміщеним особам), які перебувають у складних життєвих обставинах, уряд продовжив ще на шість місяців.

Водночас з’явилася можливість отримати субсидію на оренду житла для ВПО. Що зміниться для українців з 1 березня 2025 року – дивіться далі у матеріалі Фактів ICTV.

Уряд продовжив виплати для внутрішньо переміщених осіб ще на шість місяців з 1 березня 2025 року.

Як повідомляє Національна соціальна сервісна служба України, люди, які вже отримували допомогу, матимуть автоматичне продовження виплати ВПО. З цієї причини не потрібно подавати додаткову заяву.

Як зазначили в уряді, це рішення є частиною програми Зимова підтримка. Вона об’єднує різні види допомоги.

Люди, які звертаються вперше, можуть оформити довідку внутрішньо переміщеної особи та подати заяву на отримання фінансової допомоги для всієї родини через додаток Дія.

Право на виплати ВПО можна підтвердити наданням документів через ЦНАП чи орган соціального захисту населення, якщо родина не відповідає критеріям через рівень доходів, наявність депозитів або додаткового житла.

В Україні почав діяти механізм підтримки внутрішньо переміщених осіб – субсидія на оренду житла.

Для цього потрібен договір оренди, щоб запобігти випадкам неправомірного виселення або раптового підвищення вартості житла.

Держава готова компенсувати податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок і військовий збір для власників житла, які надають його в оренду нашим переселенцям.

Для оформлення субсидії на оренду ВПО та власник житла мають заповнити документи, зокрема надати договір на оренду житла, підписати заяву про надання субсидії та компенсацію частини податків.

В окремих випадках можуть знадобитися скановані копії документів. Наприклад, про те, що людина є законним представником, або необхідно рішення суду.

Ці документи потрібно подати до Пенсійного фонду України. Це можна зробити як фізично, так і онлайн. Після цього протягом 10 днів надійде рішення щодо призначення субсидії та її розміру.

Виплати ВПО отримуватиме щомісяця на свій картковий рахунок. Вони будуть розраховані з урахуванням соціальних нормативів.

Водночас власник житла щокварталу отримуватиме компенсацію на оплату податків, виходячи із соціальної вартості оренди.