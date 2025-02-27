Більшість українців вважають, що влада несе відповідальність за збереження високого рівня корупції, - опитування

57.4% опитаних українців вважають, що влада в цілому несе відповідальність за збереження високого рівня корупції в Україні.
Про це свідчать дані опитування Socis за лютий, повідомляє NV.
Також у високому рівні корупції громадяни звинувачують антикорупційні органи (39.3%), президента (35.6%), самих людей та суспільство (31.6%), Верховну Раду (30.2%) та уряд (24.9%).
Водночас 53.9% опитаних оцінюють нинішній рівень корупції в Україні як дуже високий, 33.6% - як високий. І лише 9.1% респондентів описали його як середній і 0.7% - як низький.
Тим часом 71.3% українців вважають, що за останні 2−3 роки рівень корупції збільшився. Натомість 21.8% - що лишився на тому ж рівні, а тільки 3.2% - що зменшився.
Опитування проводили 3−9 лютого 2025 року методом особистого інтерв'ю (face to face) з використанням планшетів (CAPI). Загалом опитали 2000 респондентів старше 18 років на підконтрольних уряду України територіях.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023