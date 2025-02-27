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Більшість українців вважають, що влада несе відповідальність за збереження високого рівня корупції, - опитування

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57.4% опитаних українців вважають, що влада в цілому несе відповідальність за збереження високого рівня корупції в Україні.

Про це свідчать дані опитування Socis за лютий, повідомляє NV.

Також у високому рівні корупції громадяни звинувачують антикорупційні органи (39.3%), президента (35.6%), самих людей та суспільство (31.6%), Верховну Раду (30.2%) та уряд (24.9%).

Водночас 53.9% опитаних оцінюють нинішній рівень корупції в Україні як дуже високий, 33.6% - як високий. І лише 9.1% респондентів описали його як середній і 0.7% - як низький.

Тим часом 71.3% українців вважають, що за останні 2−3 роки рівень корупції збільшився. Натомість 21.8% - що лишився на тому ж рівні, а тільки 3.2% - що зменшився.

Опитування проводили 3−9 лютого 2025 року методом особистого інтерв'ю (face to face) з використанням планшетів (CAPI). Загалом опитали 2000 респондентів старше 18 років на підконтрольних уряду України територіях.

опитування, корупція
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