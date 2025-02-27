Reuters: США не підписали заяву СОТ, яка засудила агресію росії

Сполучені Штати утрималися від підпису заяви членів Світової організації торгівлі (СОТ), яка засудила агресію росії проти України. Про це пише Reuters з посиланням на неназваного дипломата та торгового представника Женеви, повідомляє «Главком».

Це вперше США не підтримали заяву, яку щороку публікують після початку повномасштабного вторгнення.

Заяву підписали 44 члени СОТ, включно з Європейським Союзом, Великою Британією, Канадою, Австралією та Україною. Підписанти засудили руйнівний вплив повномасштабного вторгнення на життя людей та економіку України.

«Ми серйозно стурбовані наслідками цієї руйнації для України та для світової торгівлі, зокрема щодо постачання на міжнародні ринки ряду ключових товарів, вироблених в Україні, включно з сільськогосподарською та харчовою продукцією, добривами та критично важливими мінералами», – кажуть члени СОТ.