0,53% вкладників триають на рахунках майже половину всіх коштів у банках

Станом на 1 лютого 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) в банках України склала 1,38 трлн грн.
Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів(ФГВФО).
Із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 лютого 2025 року:
Частка фізичних осіб-підприємців (ФОП) у структурі вкладників на 1 лютого 2025 року становила 3,2%, а в структурі суми вкладів – 11,1%. Загальна сума їх вкладів склала 152,7 млрд грн. Вклади ФОП підпадають під гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Розподіл депозитів за розміром вкладу:
Зауважимо, що загалом, 99,19% вкладників мають депозити менші за 400 000 грн, тоді як майже половина всіх коштів на рахунках належить 0,53% вкладників, які зберігають у банках понад 600 000 грн.
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