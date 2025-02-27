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0,53% вкладників триають на рахунках майже половину всіх коштів у банках

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Станом на 1 лютого 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) в банках України склала 1,38 трлн грн.

Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів(ФГВФО).

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 лютого 2025 року:

  • вклади у національній валюті – 883,6 млрд грн (зменшення на 15,9 млрд грн за січень 2025 року);
  • вклади в іноземній валюті – 494,7 млрд грн (збільшення на 2,0 млрд грн за січень 2025 року).

Частка фізичних осіб-підприємців (ФОП) у структурі вкладників на 1 лютого 2025 року становила 3,2%, а в структурі суми вкладів – 11,1%. Загальна сума їх вкладів склала 152,7 млрд грн. Вклади ФОП підпадають під гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Розподіл депозитів за розміром вкладу:

  • до 10 грн – 40,75% вкладників, але лише 0% суми вкладів;
  • від 10 до 200 000 грн – 57,44% вкладників, частка у загальному обсязі вкладів – 28,62%;
  • від 200 000 до 400 000 грн – 0,93% вкладників, частка у загальному обсязі вкладів – 13,14%;
  • від 400 000 до 600 000 грн – 0,35% вкладників, частка у загальному обсязі вкладів – 8,57%;
  • понад 600 000 грн – 0,53% вкладників, але саме вони акумулюють 49,67% суми вкладів.

Зауважимо, що загалом, 99,19% вкладників мають депозити менші за 400 000 грн, тоді як майже половина всіх коштів на рахунках належить 0,53% вкладників, які зберігають у банках понад 600 000 грн.

ФГВФО
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