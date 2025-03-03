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Заборгованість Укренерго перед учасниками ринку складає 18,4 млрд грн

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Заборгованість Укренерго перед учасниками ринку складає 18,4 млрд грн

Заборгованість НЕК «Укренерго» перед учасниками балансуючого ринку станом на лютий 2025 року складає 18,4 млрд грн, з яких 6,8 млрд грн припадає на Укргідроенерго. Про це в ході засідання Комітету з питань енергетики та комунальних послуг заявив Юрій Шейко.

«Заборгованість Укренерго перед учасниками на балансуючому ринку – 18,4 млрд. Це на на 800 млн більше ніж на початок лютого», – сказав Шейко.

За його словами, борг перед самим Укренерго досяг понад 36 млрд грн, з яких 11,8 млрд грн – це з боку постачальника останньої надії Укрінтеренерго.

Він додав, що ключовою причиною накопичення боргів є неплатежі з боку компаній державної та комунальної форми власності.

Нагадаємо, заборгованість перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел станом на кінець лютого складає 24,7 млрд грн.

Укренерго
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