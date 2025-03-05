ABC News: Близько 90% озброєнь, виділених Україні США, вже доставлено в країну

Близько 90% озброєнь, виділених Україні в межах попередніх пакетів за програмою Presidential Drawdown Authority (PDA) вже доставлено в країну. Про це повідомив телеканал ABC News із посиланням на двох неназваних співрозмовників, обізнаних із цим питанням.
За останні кілька місяців адміністрація 46-го президента США Джо Байдена оголосила про чотири пакети допомоги Україні у межах президентських повноважень.
Пакети озброєння на загальну суму $3 млрд із запасів Пентагону мали бути надіслані Україні якомога швидше після оголошень у грудні та січні.
За словами двох американських посадовців, знайомих із ситуацією, близько 90% зброї, переданої Україні в межах PDA, уже доставлено в країну.
До цих пакетів увійшла переважна більшість критично важливих боєприпасів і протитанкових систем. Однак, за їх словами, більша частина допомоги, що залишилася, складається з бронетехніки, яка потребує більше часу на відновлення. Це обладнання раніше планувалося доставити до серпня 2025 року.
Журналісти пишуть, що постійний потік зброї все ще буде рухатися зі США в Україну принаймні протягом наступних кількох років завдяки контрактам, підписаним Києвом із приватними американськими компаніями щодо тільки виробленої зброї. Багато, якщо не більшість із цих контрактів, були оплачені.
Адміністрація президента США Дональда Трампа все ще може спробувати зірвати ці постачання, використовуючи надзвичайні органи влади, але наразі немає жодних ознак того, що вона намагається це зробити.
PDA – це найшвидший спосіб доставлення військової допомоги. Президент США може дозволити передання наявного оборонного обладнання безпосередньо зі складів Пентагону. Він ідеально підходить для негайних потреб, але обмежений доступністю на складі.
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