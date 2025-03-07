Vancouverok: Через масову відмову канадців від туристичних поїздок до США авіакомпанії скасовують рейси

Канадці масово відмовляються від туристичних поїздок до Сполучених Штатів Америки. Авіакомпанії масово скасовують рейси, повідомляє Vancouverok. Багато канадців викреслили США зі звичного списку маршрутів.

"Якщо так продовжуватиметься, авіакомпанії Канади анулюють рейси, а турменджери можуть прогоріти. Туристичні компанії та авіаперевізники зіткнулися з безпрецедентним обвалом ринку - канадці не хочуть їхати до США. Агентство Flight Centre Travel Group Canada повідомило, що у лютому кількість бронювань поїздок до американських міст скоротилася на 40% у порівнянні з лютим минулого року. Кожен п'ятий клієнт скасував поїздку до США за останні три місяці", - йдеться у повідомленні.

Причиною стала неповажна та жорстка риторика на адресу Канади з боку Білого дому.

"На тарифні погрози канадці негативно відреагували майже одразу. Наприклад, ще в січні авіакомпанія Air Canada, флагманський перевізник країни, оголосила, що з березня скоротить кількість рейсів на 10% у Флориду, Лас-Вегас та Арізону. Адже раніше це були найпопулярніші напрямки під час весняних канікул", - зазначає видання.

Про відтік авіапасажирів заявила також авіакомпанія WestJet. Кількість бронювань до інших сонячних країн, таких як Мексика і Карибський басейн, збільшилася. За даними Cirium, у березні кількість рейсів бюджетного перевізника Flair Airlines до США скоротилася на 24% порівняно з минулим роком. Число рейсів Air Transat впало на 12%, а Sunwing Airlines взагалі скасувала всі свої польоти до США.

Комерційні перевезення теж впали. Ділові відносини припиняються через загальну невизначеність на тлі тарифної війни. Мандрівники водночас не виявляють жодних ознак того, що змінять свою поведінку навіть після ліквідації тарифів.

Канадський долар, що впав до мінімуму в останні місяці, робить невигідним перебування у США. У результаті багато канадців виставляють будинки та квартири на продаж - особливо у Флориді.