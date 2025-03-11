На переговораз у Саудівській Аравії Україна пропонує заборону дальнобійних ударів та звільнення полонених, - ЗМІ

Українська делегація, що вирушила на переговори зі США в Саудівській Аравії, представить кілька ключових пропозицій.
Серед них - встановлення режиму тиші на морі та заборона на використання далекобійних ударних систем. Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на джерела.
Також українська сторона наголошуватиме на необхідності звільнення полонених, вважаючи це питання таким, що можна швидко реалізувати та контролювати.
Окрім цього, Україна готова обговорити підписання угоди щодо корисних копалин із американською делегацією.
Раніше президент Володимир Зеленський зазначав, що першими кроками до миру мають стати заборона на використання ракет, дальнобійних дронів і авіабомб, а також введення режиму тиші на морі.
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