Мінфін: Ставки єдиного податку для юридичних осіб зростуть до 18%

Уряд планує знову підвищити податки для ФОПів.

Про це говориться в Національній стратегії доходів Мінфіну.

Згідно з урядовими планами, реформа спрощеної системи оподаткування (ССО), яка має суттєво змінити правила для фізичних осіб-підприємців, включає наступні ключові моменти: