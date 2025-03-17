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Мінфін: Ставки єдиного податку для юридичних осіб зростуть до 18%

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Уряд планує знову підвищити податки для ФОПів.

Про це говориться в Національній стратегії доходів Мінфіну.

Згідно з урядовими планами, реформа спрощеної системи оподаткування (ССО), яка має суттєво змінити правила для фізичних осіб-підприємців, включає наступні ключові моменти:

  • Протягом трьох років ставки єдиного податку для юридичних осіб третьої групи зростуть до 18%.
  • ФОПів другої та третьої груп об’єднають в одну групу.
  • Податки стануть диференційованими: від 3% для торгівлі до 17% для окремих видів послуг.
  • Першу групу ФОПів скоротять, залишивши лише найменш прибуткові види діяльності. Фіксовану ставку податку скасують, а податки сплачуватимуться з реального доходу.
  • Усі підприємці другої групи будуть зобов’язані використовувати реєстратори розрахункових операцій (РРО).
  • Поріг для реєстрації платником ПДВ пошириться на всіх підприємців спрощеної системи.
  • Будуть скасовані винятки щодо обліку товарів, які дозволяють деяким підприємцям працювати без звітності.

 

ФОП, Мінфін
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