Alphabet запускає мережу лазерного бездротового зв'язку Taara

Alphabet, материнська компанія Google, виділяє проєкт зі створення мережі лазерного бездротового зв'язку Taara в незалежну компанію.

Taara передає дані за допомогою лазерів, що стріляють між терміналами, встановленими на вежах. Про це повідомляє Financial Times.

Ця система, яка називається Lightbridge, пропускає дуже вузькі невидимі світлові промені на швидкості до 20 гігабітів на секунду на відстані близько 20 кілометрів. Наразі компанія має два десятки співробітників і працює в 12 країнах.

Taara конкуруватиме з іншими інтернет-компаніями, як Starlink Ілона Маска, хоча, як прогнозують, навряд замінить їх повністю. Щоб розширити мережу Taara, потрібно встановити нові термінали Lightbridge. Ці вежі також швидко стали б мішенями під час збройного конфлікту, як аеропорти чи мости, що робить супутникові системи зв'язку значно надійнішими.