В Україні викрили компанії, які налагодили схему мінімізації рентної плати за користування надрами

Співробітники департаменту аналізу інформації та управління ризиками Бюро економічної безпеки (БЕБ) України викрили низку компаній, які налагодили схему мінімізації рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин.
Згідно з пресрелізом, аналітики БЕБ встановили, що надрокористувачі з метою зменшення розміру податку, при обрахунку податкового зобов'язання з рентної плати використовували ціни реалізації корисних копалин на адресу пов’язаного суб’єкта господарювання, які є значно нижчими за ринкові.
Такі дії дають можливість системно маніпулювати нормами Податкового кодексу України та мінімізувати розмір рентної плати. Це, своєю чергою, призводить до втрат бюджету у вигляді несплачених у повному обсязі платежів за користування надрами, зазначає БЕБ.
Потенційний ризик втрат бюджету становить понад 1,1 млрд грн.
Задля усунення схеми аналітики БЕБ підготували пропозиції щодо внесення змін до законодавства та направили рекомендації до профільного комітету Верховної Ради України, Мінекономіки та Мінфіну.
В результаті парламент ухвалив закон, яким визначено мінімальні ціни постачання товарної продукції гірничого підприємства, резюмується в пресрелізі.
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