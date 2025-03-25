МОЗ та СБ запускають новий проєкт з трансформації охорони здоров’я

Міністерство охорони здоров'я та Світовий банк (СБ) запускають новий проєкт "Трансформація охорони здоров'я шляхом реформи та інвестицій в ефективність" (THRIVE).
Як повідомляє МОЗ на сайті, проєкт спрямовано як на фінансування Програми медичних гарантій, так і на посилення кадрової, технічної та цифрової спроможності Національної служби здоров'я України (НСЗУ), безпосередньо МОЗу та медзакладів.
В рамках проєкту, зокрема, уряд спрямував 207 млн грн грантових коштів на розвиток сфери охорони здоров’я. Крім того, проєкт дав Україні можливісь у 2024 році залучити до загального фонду держбюджету $220 млн.
За даними МОЗ, за попередніми проєктами, реалізованими зразом зі СБ, медзаклади країни отримали сучасне високоточне обладнання - КТ та ангіографи, створено сучасну систему зберігання вакцин за умов "холодового ланцюга", реалізовано комплексну програму з дооснащення та заміни застарілого лабораторного обладнання на рівні регіонів, закуплено спецобладнання для 17 областей для знезараження медичних відходів. Також проекти було спрямовано на посилення енергонезалежності медзакладів.
Наразі МОЗ та СБ продовжують реалізацію двох великих проєктів – "Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні" та додаткове фінансування до нього для системної заміни обладнання для зберігання вакцин із дотриманням умов "холодового ланцюга".
Триває реалізація проєкту "Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя" (HEAL Ukraine) за кошти СБ та Банку розвитку Ради Європи. Він передбачає постачання реабілітаційного обладнання до 198 закладів охорони здоров’я у 22 областях України.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023