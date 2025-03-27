Мінрозвитку: Українці понад 200 000 разів скористалися будівельними послугами на порталі "Дія"

Громадяни України вже понад 200 000 разів скористалися будівельними послугами на порталі "Дія", що стало можливим завдяки цифровізації будівельного сектору.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

Запровадження Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ) у 2019 році дозволило перевести всі документи в онлайн-формат.

Це значно спростило процес оформлення будівельної документації, мінімізувало ризики підробок і пришвидшило розгляд заяв.

Наразі на порталі "Дія" доступні 13 будівельних послуг. Найпопулярнішими серед українців стали:

повідомлення про початок будівельних робіт;

видача будівельного паспорта;

декларація про готовність об’єкта до експлуатації;

дозвіл на виконання будівельних робіт.

"У планах ще масштабніша цифровізація сфери — нещодавно запустили Містобудівний кадастр на державному рівні, на його основі впровадимо нові цифрові будівельні послуги", - написав очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Цифровізація будівельного сектору реалізувалася за підтримки міжнародних партнерів, зокрема USAID та UK Dev, у рамках проєкту "Підтримка цифрової трансформації".