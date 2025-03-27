ФГВФО: Вклади українців в іноземній валюті зменшились

Загальна сума банківських вкладів українців, включно з ФОП, станом на 1 березня 2025 року склала 1 391,1 млрд грн.
При цьому у лютому вклади у національній валюті збільшились на 14 млрд грн до 897,6 млрд грн, а вклади в іноземній валюті в еквіваленті зменшились на 1,2 млрд грн до 493,5 млрд грн. Про це йдеться в повідомленні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 березня 2025 року становила 3,2%, а в структурі суми вкладів — 10,8%. Сума їх вкладів склала 150,4 млрд грн.
Загальна сума вкладів фізичних осіб у банках України, як повідомлялося, за рік зросла на 12,7% і станом на 1 січня 2025 року склала 1 392,2 млрд грн.
Протягом 2024 року загальний приріст вкладів громадян становив на рівні 157,4 млрд грн, з яких 110,6 млрд грн — реальне зростання (без врахування переоцінки гривневого еквіваленту валютних вкладів).
При цьому за 2024 рік вклади у національній валюті збільшились на 103,1 млрд грн до 899,5 млрд грн, а вклади в іноземній валюті - на 54,3 млрд грн до 492,7 млрд грн.
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