Україна експортувала у березні агропродукції майже на 10 % більше ніж у лютому

У березні 2025 року Україна експортувала 5,4 млн тонн продукції АПК, що на 9,8% більше, ніж у лютому.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).
“Зростання в порівнянні з попереднім місяцем продемонстрували всі групи товарів, але найбільший приріст був у продуктів переробки олійних рослин, а саме макухи й олії, обсяги експорту яких зросли на 42% та 29% відповідно”, - йдеться у повідомленні.
Так, у березні Україна експортувала 3,6 млн т зернових (частка кукурудзи у загальній структурі - 66%, пшениці - 31% та ячменю - 2%), що на 5% більше, ніж у лютому 2025 року.
Україна також наростила поставки олійних культур, яких було вивезено 433,6 тис. т (частка сої – 85%, ріпаку – 7%, соняшнику - 6%), що на 4% більше відносно попереднього місяця.
До того ж, збільшився експорт рослинних олій. Зокрема, було вивезено 495,6 тис. т (частка соняшникової олії – 89% та соєвої – 11%), що на 29% більше, ніж за попередній місяць.
Макухи після вилучення олій було експортовано 493,5 тис. т (частка соняшникової макухи - 70%, соєвої - 30%), що на 11% більше проти лютого.
Щодо експорту інших видів агропромислової продукції, то показник також продемонстрував зростання на 11% - до 363,2 тис. т.
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