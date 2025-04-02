Мінрозвитку: ЄІБ виділяє 200 мільйонів євро на відновлення України

Уряд затвердив рішення, які дозволяють залучити 200 мільйонів євро від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) для продовження реалізації двох масштабних проектів. Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України з посиланням на Олексія Кулебу у вівторок, 1 квітня.

Віце-премʼєр-міністр з відновлення України зазначив, що кошти будуть спрямовані на продовження Програми відновлення України ІІІ та на проект Відновлення водопостачання і водовідведення України.

Один із траншів у 100 млн євро спрямований на відбудову водогонів, каналізації та модернізації систем у громадах.

Проект передбачає підтримку інвестицій у відновлення та реконструкцію водної інфраструктури. Зокрема, йдеться про реконструкцію і відновлення об’єктів водопостачання та водовідведення, здійснення заходів з відновлення, відбудови та покращення критичної та соціальної інфраструктури, оптимізацію існуючих систем та приведення їх у відповідність до підвищених стандартів сталого розвитку.

Ще один транш спрямований на продовження підтримки громад, які постраждали від війни або прийняли значну кількість внутрішньо переміщених осіб. У межах програми фінансуються проекти з відновлення соціальної інфраструктури, житлово-комунальних об’єктів, будівництва та капітального ремонту житла, а також забезпечення муніципальним житлом. Відбір проектів здійснюється через цифрову систему, що забезпечує прозорість та ефективність використання коштів.

"Ця програма працює з чітким фокусом на потреби людей - фінансування передбачає реалізацію близько 200 проектів. Усі вони проходять ретельний конкурсний відбір і мають бути обґрунтованими, деталізованими та реалістичними", - зазначив віце-премʼєр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.

Нещодавно в межах програми було затверджено ще 14 нових проектів, зокрема на будівництво та ремонт житла у Дніпропетровській, Кіровоградській та Черкаській областях. Загалом у межах попередніх двох фаз програми вже реалізується 225 проектів на суму понад 500 мільйонів євро.