Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Фінанси

RSS

Мінрозвитку: ЄІБ виділяє 200 мільйонів євро на відновлення України

83

Уряд затвердив рішення, які дозволяють залучити 200 мільйонів євро від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) для продовження реалізації двох масштабних проектів. Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України з посиланням на Олексія Кулебу у вівторок, 1 квітня.

Віце-премʼєр-міністр з відновлення України зазначив, що кошти будуть спрямовані на продовження Програми відновлення України ІІІ та на проект Відновлення водопостачання і водовідведення України.

Один із траншів у 100 млн євро спрямований на відбудову водогонів, каналізації та модернізації систем у громадах.

Проект передбачає підтримку інвестицій у відновлення та реконструкцію водної інфраструктури. Зокрема, йдеться про реконструкцію і відновлення об’єктів водопостачання та водовідведення, здійснення заходів з відновлення, відбудови та покращення критичної та соціальної інфраструктури, оптимізацію існуючих систем та приведення їх у відповідність до підвищених стандартів сталого розвитку.

Ще один транш спрямований на продовження підтримки громад, які постраждали від війни або прийняли значну кількість внутрішньо переміщених осіб. У межах програми фінансуються проекти з відновлення соціальної інфраструктури, житлово-комунальних об’єктів, будівництва та капітального ремонту житла, а також забезпечення муніципальним житлом. Відбір проектів здійснюється через цифрову систему, що забезпечує прозорість та ефективність використання коштів.

"Ця програма працює з чітким фокусом на потреби людей - фінансування передбачає реалізацію близько 200 проектів. Усі вони проходять ретельний конкурсний відбір і мають бути обґрунтованими, деталізованими та реалістичними", - зазначив віце-премʼєр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.

Нещодавно в межах програми було затверджено ще 14 нових проектів, зокрема на будівництво та ремонт житла у Дніпропетровській, Кіровоградській та Черкаській областях. Загалом у межах попередніх двох фаз програми вже реалізується 225 проектів на суму понад 500 мільйонів євро.

Кулеба, ЄІБ
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Среда, 2 апреля 2025
Вторник, 1 апреля 2025
Понедельник, 31 марта 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023