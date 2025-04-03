У МОЗ анонсували зміни у Календарі профілактичних щеплень з 2026 року

У Міністерстві охорони здоров'я анонсували зміни у Календарі профілактичних щеплень з 2026 року. Головна зміна стосується введення профілактичних щеплень однократної безоплатної вакцинації проти ВПЛ (вірусу папіломи людини) для дівчат віком 12-13 років.
Про це повідомили у МОЗ.
ВПЛ – це група поширених вірусів, які є найпоширенішою причиною вірусних інфекцій статевих шляхів.Більшість дорослих інфікуються вірусом папіломи людини протягом життя, причому деякі з них заражаються більше одного разу. Здебільшого ВПЛ зникає самостійно протягом кількох місяців, а у близько 90% випадків – протягом 2 років.
Дорослі люди, після початку сексуальної активності мають найвищий ризик інфікування вірусом папіломи людини. Багато видів ВПЛ є нешкідливими, проте існують види з високим ризиком інфікування, які можуть викликати певні види раку, зокрема раку шийки матки.
Як пояснюють на Національному порталі імунізації, наразі на ринку України доступні три вакцини для профілактики ВПЛ: Церварикс, Гардасил та Гардасил 9.
Наразі щеплення проти ВПЛ в Україні належить до рекомендованих. Це означає, що вакцину можна придбати за власні кошти, або вона може бути закуплена місцевою владою.
Якщо зміни до календаря щеплень ухвалять, вакцину проти ВПЛ коштом держави зможуть отримати дівчата віком від 12 років до 13 років 11 місяців 29 днів, починаючи з 01 січня 2026 року, одноразово. Дівчатам, які живуть з ВІЛ, та дітям, які постраждали від сексуального насильства, вакцину проти ВПЛ планують вводити якомога раніше, починаючи з 9 років.
У МОЗ додають, що зміни та пропозиції пройшли громадське обговорення та погодження з центральними органами виконавчої влади. Фіналізований варіант змін учасники обговорили на спільній нараді. Наразі завершена процедура державної реєстрації в міністерстві юстиції України та очікується офіційна публікація.
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