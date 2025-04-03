Шуляк: В Україні і надалі надаватимуть грошову допомогу ВПО на оренду житла

Благодійний фонд «Право на захист» у партнерстві з Агентством ООН у справах біженців (УВКБ ООН) надаватиме грошову допомогу на оренду житла внутрішньо переміщеним особам у низці регіонів.

Про це повідомила в Телеграмі голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк, передає Укрінформ.

«У 2025 році БФ «Право на захист» у партнерстві з УВКБ ООН надаватиме грошову допомогу на оренду житла. Програма діє в Києві та Київській області, а також у Дніпропетровській, Полтавській, Кіровоградській і Запорізькій областях», - йдеться у повідомленні.

За інформацією депутатки, програмою передбачено компенсацію вартості оренди на 6 місяців. Право на допомогу мають внутрішньо переміщені особи та українці, які повернулися з-за кордону, що мешкають у місцях тимчасового проживання (модульні містечка, школи, садочки, лікарні тощо); особи, які орендують житло з поганими умовами або під ризиком виселення.

Учасники повинні мати план самозабезпечення після завершення допомоги — працевлаштування, бізнес, перекваліфікація тощо.

За умовами програми, родина має самостійно знайти житло й оплатити перші два місяці оренди — витрати буде відшкодовано. Участь у програмі можлива лише за відсутності попередніх виплат на оренду або субсидій на житло.