Комісар ООН: Удар росії по Кривому Рогу став найбільшим вбивством дітей за весь час війни в Україні

Удар росії по Кривому Рогу 4 квітня став найбільшим вбивством дітей за весь час війни в Україні. Як інформує «Главком», про це заявив верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк у заяві, опублікованій у неділю, 6 квітня.

Зазначається, що 5 квітня комісія Управління верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) прибула на місце удару, задокументувала збитки, встановила імена дев'яти вбитих дітей. Збір інформації триває.

Комісія зафіксувала пошкодження, нанесені сотнями осколків будинкам, дитячим гойдалкам та гіркам, а також на деревах та на землі.

«Це найбільш смертоносний окремий удар проти дітей, який УВКПЛ підтвердило з початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року. Це неймовірний жах – дев'ять дітей загинули, більшість із них – під час гри в парку, над ними розірвалася осколками військова зброя. Вибух забрав життя 18 людей теплим п'ятничним вечором у Кривому Розі, коли сім'ї зібралися біля дитячого майданчика, ресторану та житлових будинків», – сказав Тюрк.

Також комісар заявив, що застосування російською федерацією зброї з великою площею ураження для удару по густонаселеному району без будь-якої явної військової присутності демонструє «нерозважливу зневагу до життя цивільного населення».

Окремо Тюрк прокоментував безглузду версію влади рф про те, що ціллю була нібито група українських військових. Утім, місцеві розповіли комісії ООН, що у ресторані незадовго до атаки проходив форум косметологів. Цю подію напередодні анонсували у мережі. Жодних військових поблизу не було.

«Навіть якби російська влада мала інформацію про можливу присутність військових, спосіб і обставини удару можуть бути невибірковим нападом», – йдеться у заяві.

Також в УВКПЛ нагадали, що такі атаки заборонені міжнародним гуманітарним правом і є воєнним злочином.