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Укренерго закликає споживачів економити електроенергію

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Через значне похолодання 7 квітня споживання електроенергії різко зросло. Станом на 9:30 ранку рівень споживання на 16% перевищував показник відповідного часу попередньої п'ятниці. У зв'язку з цим існує нагальна потреба в ощадливому використанні електроенергії.

Про це повідомили в НЕК "Укренерго".

"Причина – значне зниження температури повітря та хмарна погодна на всій території України, яка зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, через несприятливі погодні умови десять населених пунктів в одному з регіонів залишилися без електропостачання.

"Внаслідок несприятливих погодних умов (опади та пориви вітру) – на ранок знеструмлені 10 населених пунктів в одній із західних областей. Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Бригади обленерго працюють над тим, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів", - зазначили в компанії.

Енергетики закликають до ощадливого споживання електроенергії у період з 8:00 до 21:00. Необхідно обмежити користування потужними електроприладами у цей час та не вмикати два потужних пристрої одночасно.

Укренерго
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