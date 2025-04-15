Стефанішина: Ми розраховуємо на продовження переговорів до досягнення домовленості щодо корисних копалин

Україна передала Сполученим Штатам пакет узгоджених пропозицій у межах обговорення майбутньої угоди про співпрацю в сфері рідкісноземельних металів.
Про це заявила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в ефірі національного телемарафону.
За її словами, документ було передано під час технічних консультацій у Вашингтоні за участю українських делегацій з Міністерства юстиції та Міністерства економіки.
"Українська делегація мала можливість донести до американської сторони всі підготовлені в Києві та погоджені пропозиції. Вони стали предметом обговорення", - повідомила Стефанішина.
Хоча подробиці майбутньої угоди поки не розголошуються, вона назвала сам факт початку консультацій позитивним сигналом.
"Це не фінальний раунд, очевидно. Але ми розраховуємо на продовження переговорів до досягнення домовленості", - додала віцепрем'єрка.
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