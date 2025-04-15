РНБО: Кібервійна триватиме навіть у випадку закінчення активних бойових дій

Національний координаційний центр кібербезпеки вирішив, що Україні потрібна єдина інфраструктура для обробки та зберігання державних даних. Про це повідомляється на сайті Ради національної безпеки й оборони (НКЦК – робочий орган РНБО).
Таке рішення ухвалили після двох руйнівних російських кібератак – на державні реєстри Міністерства юстиції та онлайн-системи Укрзалізниці.
Секретар РНБО Олександр Литвиненко припускає, що кібервійна триватиме навіть у випадку закінчення активних бойових дій.
Тому за результатами засідання було ухвалено низку стратегічних рішень:
→ створення єдиної інфраструктури для обробки, передання та зберігання державних даних;
→ запровадження вимог до операторів, які надають послуги зберігання даних;
→ обов'язкове (але не виключне) розміщення резервних копій державних інформаційних ресурсів на території України;
→ забезпечення належного резервування критичних даних на національному рівні.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023