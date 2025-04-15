РНБО: Кібервійна триватиме навіть у випадку закінчення активних бойових дій

Національний координаційний центр кібербезпеки вирішив, що Україні потрібна єдина інфраструктура для обробки та зберігання державних даних. Про це повідомляється на сайті Ради національної безпеки й оборони (НКЦК – робочий орган РНБО).

Таке рішення ухвалили після двох руйнівних російських кібератак – на державні реєстри Міністерства юстиції та онлайн-системи Укрзалізниці.

Секретар РНБО Олександр Литвиненко припускає, що кібервійна триватиме навіть у випадку закінчення активних бойових дій.

Тому за результатами засідання було ухвалено низку стратегічних рішень:

→ створення єдиної інфраструктури для обробки, передання та зберігання державних даних;

→ запровадження вимог до операторів, які надають послуги зберігання даних;

→ обов'язкове (але не виключне) розміщення резервних копій державних інформаційних ресурсів на території України;

→ забезпечення належного резервування критичних даних на національному рівні.