CNN: США можуть закрити майже 30 посольств і консульств в усьому світі

Адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість закриття майже 30 посольств і консульств у зв'язку зі значними змінами у своїй дипломатичній присутності за кордоном.

Про це йдеться у внутрішньому документі Державного департаменту, отриманому CNN, пише "Європейська правда".

У документі Держдепу зокрема рекомендується закрити посольства на Мальті та в Люксембурзі, а також у Лесото, Республіці Конго, Центральноафриканській Республіці та Південному Судані.

До списку дипломатичних представництв США, які можуть закрити, також увійшли п'ять консульств у Франції, два в Німеччині, два в Боснії і Герцеговині, одне у Великій Британії, одне в Південній Африці і одне в Південній Кореї.

Крім того, в документі, який опинився в розпорядженні CNN, пропонується зменшити американську дипломатичну присутність у Сомалі та Іраку (які відіграють провідну роль в антитерористичних зусиллях США) та "змінити розмір" інших диппредставництв.

Наразі невідомо, чи підтримує ці рекомендації державний секретар Марко Рубіо і в якій саме формі вони будуть остаточно схвалені.