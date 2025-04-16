CNN: США можуть закрити майже 30 посольств і консульств в усьому світі

Адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість закриття майже 30 посольств і консульств у зв'язку зі значними змінами у своїй дипломатичній присутності за кордоном.
Про це йдеться у внутрішньому документі Державного департаменту, отриманому CNN, пише "Європейська правда".
У документі Держдепу зокрема рекомендується закрити посольства на Мальті та в Люксембурзі, а також у Лесото, Республіці Конго, Центральноафриканській Республіці та Південному Судані.
До списку дипломатичних представництв США, які можуть закрити, також увійшли п'ять консульств у Франції, два в Німеччині, два в Боснії і Герцеговині, одне у Великій Британії, одне в Південній Африці і одне в Південній Кореї.
Крім того, в документі, який опинився в розпорядженні CNN, пропонується зменшити американську дипломатичну присутність у Сомалі та Іраку (які відіграють провідну роль в антитерористичних зусиллях США) та "змінити розмір" інших диппредставництв.
Наразі невідомо, чи підтримує ці рекомендації державний секретар Марко Рубіо і в якій саме формі вони будуть остаточно схвалені.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023