NBC News: Все більше заможних американців відкривають рахунки у швейцарських банках

Все більше заможних американців відкривають рахунки у швейцарських банках, прагнучи диверсифікувати свої портфелі та зменшити залежність від долара США, повідомляє NBC News опираючись на інвесторів та представників банків.

За словами генерального директора фінансової компанії Alpen Partners International П’єра Габріса, такі тенденції спостерігаються хвилями: "Коли колишній президент Барак Обама був обраний, ми побачили велику хвилю. Потім Covid був іншою хвилею. Зараз тарифи викликають нову хвилю", — зазначив він у повідомленні.

Клієнтів приваблює нейтральна політика Швейцарії, її стабільна економіка, сильна валюта та надійна правова система.

Частина інвесторів побоюється зниження верховенства права у США, інші відкривають рахунки для купівлі золота або нерухомості в Європі.

Відкриття рахунків регулюється американськими законами про розкриття інформації та супроводжується податковою звітністю.

Банк Pictet повідомив про "значне стікання" запитів у своєму підрозділі Pictet North America Advisors, зареєстрованому у SEC: "Багато американців розуміють, що 100% їхнього портфеля в доларах США, тому вони думають "Можливо, мені слід диверсифікувати" Це план Б", — додав Габріс.