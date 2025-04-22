Папа Римський Франциск вдруге потрапив на обкладинку журналу Time

Американський щотижневий журнал Time вдруге віддав обкладинку свого нового номера Папі Римському Франциску, який помер 21 квітня.
Про це видання повідомило у соціальних мережах.
Вперше фото Франциска опинилося на обкладинці Time у 2013 році, коли видання визнало його "людиною року".
У новому випуску Франциска назвали "лідером-реформатором". У журналі згадали, що Франциск став першим Папою з Америки; першим неєвропейським Папою; першим Папою з Південної півкулі; першим Папою з країн, що розвиваються; першим Папою, який узяв участь у саміті G7; першим Папою, що відвідав Ірак; першим єзуїтом на посаді Папи, а також першим, хто обрав ім'я Франциск.
Редакція журналу назвала Папу Франциска новатором, який прислухався до різних поглядів щодо суперечливих питань, зокрема, сексуальності, священства та целібату в церкві. Раніше ці питання офіційний Ватикан не обговорював.
Видання додає, що Франциск став голосом совісті для всього світу, адже вирізнявся емпатією, смиренністю та милосердям.
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