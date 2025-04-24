Войти

Читай
бесплатно!
Разделы
срочная новость:

Політика

RSS

Трамп: Крим було втрачено Україною ще багато років тому і це навіть не є предметом для обговорення

365

Президент США Дональд Трамп звинуватив українського колегу Володимира Зеленського в тому, що він він «шкодить мирним переговорам із росією» через відмову визнати окупацію Криму.

Про це Трамп написав у своїй соцмережі.

«Президент України Володимир Зеленський хизується на першій шпальті The Wall Street Journal, заявляючи: «Україна ніколи не визнає юридично окупацію Криму. Тут нема про що говорити». Така заява дуже шкодить мирним переговорам із росією, адже Крим було втрачено ще багато років тому – за президенства Барака Обами – і це навіть не є предметом для обговорення», - написав Трамп.

Він додав, що «ніхто не просить Зеленського визнавати Крим російською територією» і вважає такі заяви провокаційними й такими, що «ускладнюють можливість врегулювання цієї війни».

«Йому нема чим пишатися! Ситуація для України критична — він може або обрати мир, або воювати ще три роки, перш ніж втратить усю країну. Я не маю нічого спільного з росією, але маю велике бажання зупинити загибель у середньому п’яти тисяч російських і українських солдатів щотижня, які вмирають абсолютно без сенсу... Ми дуже близькі до угоди, але людині, в якої «немає жодних козирів», пора нарешті зробити те, що треба», - заявив Трамп.

Він додав, що «з нетерпінням» чекає на можливість «допомогти і Україні, і росії вийти з цього повного й абсолютного хаосу».

Жодних звинувачень у бік росії, яка вторгнулася в Україну, а останніми днями посилила обстріли і вбила багато мирних українців, від Трампа не прозвучало.

Трамп
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 25 апреля 2025
Четверг, 24 апреля 2025
Среда, 23 апреля 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023