Трамп: Крим було втрачено Україною ще багато років тому і це навіть не є предметом для обговорення

Президент США Дональд Трамп звинуватив українського колегу Володимира Зеленського в тому, що він він «шкодить мирним переговорам із росією» через відмову визнати окупацію Криму.
Про це Трамп написав у своїй соцмережі.
«Президент України Володимир Зеленський хизується на першій шпальті The Wall Street Journal, заявляючи: «Україна ніколи не визнає юридично окупацію Криму. Тут нема про що говорити». Така заява дуже шкодить мирним переговорам із росією, адже Крим було втрачено ще багато років тому – за президенства Барака Обами – і це навіть не є предметом для обговорення», - написав Трамп.
Він додав, що «ніхто не просить Зеленського визнавати Крим російською територією» і вважає такі заяви провокаційними й такими, що «ускладнюють можливість врегулювання цієї війни».
«Йому нема чим пишатися! Ситуація для України критична — він може або обрати мир, або воювати ще три роки, перш ніж втратить усю країну. Я не маю нічого спільного з росією, але маю велике бажання зупинити загибель у середньому п’яти тисяч російських і українських солдатів щотижня, які вмирають абсолютно без сенсу... Ми дуже близькі до угоди, але людині, в якої «немає жодних козирів», пора нарешті зробити те, що треба», - заявив Трамп.
Він додав, що «з нетерпінням» чекає на можливість «допомогти і Україні, і росії вийти з цього повного й абсолютного хаосу».
Жодних звинувачень у бік росії, яка вторгнулася в Україну, а останніми днями посилила обстріли і вбила багато мирних українців, від Трампа не прозвучало.
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