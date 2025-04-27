Зеленський обговорив з президенткою ЄК підготовку 17 пакету санкцій ЄС проти росії

Президент України Володимир Зеленський обговорив з президенткою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн підготовку 17 пакету санкцій ЄС стосовно росії. Про це Зеленський повідомив у Телеграмі в суботу.
"Хороша зустріч із Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Говорили про кроки, які допоможуть захистити життя українців, повернути безпеку й наблизити безумовне припинення вогню. Обговорили зміцнення співпраці між Україною та ЄС, зокрема через ініціативу ReArm Europe", - написав Зеленський.
"Окрему увагу приділили підготовці 17-го пакету санкцій ЄС. Важливо, щоб він був спрямований на ключові сектори російської економіки і став одним з елементів тиску на росію задля відновлення миру", - додав президент.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023