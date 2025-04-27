Зеленський обговорив з президенткою ЄК підготовку 17 пакету санкцій ЄС проти росії

Президент України Володимир Зеленський обговорив з президенткою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн підготовку 17 пакету санкцій ЄС стосовно росії. Про це Зеленський повідомив у Телеграмі в суботу.

"Хороша зустріч із Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Говорили про кроки, які допоможуть захистити життя українців, повернути безпеку й наблизити безумовне припинення вогню. Обговорили зміцнення співпраці між Україною та ЄС, зокрема через ініціативу ReArm Europe", - написав Зеленський.

"Окрему увагу приділили підготовці 17-го пакету санкцій ЄС. Важливо, щоб він був спрямований на ключові сектори російської економіки і став одним з елементів тиску на росію задля відновлення миру", - додав президент.