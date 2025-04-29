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Укренерго домовилася про реструктуризацію "зелених" облігацій 2021 року

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Національна енергетична компанія "Укренерго" домовилася з бондхолдерами про реструктуризацію "зелених" облігацій 2021 року на суму $825 млн. Про це компанія оголосила у понеділок, 28 квітня, на своєму сайті.

З 9 листопада 2024 року діє державний мораторій на виплати за цим боргом.

Реструктуризація відбудеться на початку липня 2025 року. Боргова операція матиме два варіанти:

→ пропозиція викупу: $430 млн буде використано для викупу облігацій через зворотний голландський аукціон з граничною ціною 65,125% від суми номіналу;

→ пропозиція обміну: власникам пропонується обміняти наявні облігації на нові з терміном погашення у 2031 році (зараз – 2028) й дохідністю 8,5% (зараз – 6,875%), курс обміну – 1 долар нових облігацій за 1 долар наявних.

Передбачено механізм перерозподілу коштів, якщо не всі доступні кошти будуть використані для викупу (в першу чергу – на пропорційний викуп облігацій, що не були пред’явлені до викупу чи обміну добровільно, за 60% вартості).

Детальні умови операції з управління боргом опубліковані на сайті Лондонської фондової біржі.

"Я радий, що було досягнуто домовленості щодо добровільної та взаємовигідної реструктуризації облігацій. Хочу подякувати ad hoc-групі та VR Capital за конструктивну співпрацю і досягнутий компроміс. Закликаю всіх власників облігацій підтримати майбутню операцію з управління боргом. Реструктуризація облігацій дозволить компанії пріоритизувати критично важливі зусилля з реконструкції та відновлення, щоб зробити енергосистему України більш стійкою та надійною", – сказав Олексій Брехт, тимчасовий виконувач обов’язків голови правління Укренерго.

Укренерго
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