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У Міноборони розповіли, хто з медичних працівників буде мобілізований

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Зняття бронювання буде стосуватись не всіх медиків, а лише певних фахівців. Мова про тих, які пройшли підготовку за військово-обліковими спеціальностями і є критично необхідними для укомплектування Медичних сил Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони.

Мова йде про посади:

  • санітарних інструкторів (медичних сестер і братів);
  • фельдшерів;
  • військовозобов’язаних осіб офіцерського складу з підготовкою за фахом "лікувальна справа (сімейний лікар)" за контрактом строком на 1 рік.

"Причина - дефіцит кадрів у фронтових медичних підрозділах після набуття чинності постановою КМУ №36, яка передбачає 100% бронювання медиків", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що розбронювання буде "точковим" та погодженим з МОЗ і обласними департаментами. Його мета - не зняти захист з усіх, а забезпечити на передовій надання медичної допомоги пораненим.

"Мова не про масовість, а про відповідальне кадрове рішення для порятунку життів", - заявив у відомстві.

мобілізація, Міноборони, медичні працівники
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