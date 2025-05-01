У Міноборони розповіли, хто з медичних працівників буде мобілізований

Зняття бронювання буде стосуватись не всіх медиків, а лише певних фахівців. Мова про тих, які пройшли підготовку за військово-обліковими спеціальностями і є критично необхідними для укомплектування Медичних сил Збройних сил України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони.
Мова йде про посади:
"Причина - дефіцит кадрів у фронтових медичних підрозділах після набуття чинності постановою КМУ №36, яка передбачає 100% бронювання медиків", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що розбронювання буде "точковим" та погодженим з МОЗ і обласними департаментами. Його мета - не зняти захист з усіх, а забезпечити на передовій надання медичної допомоги пораненим.
"Мова не про масовість, а про відповідальне кадрове рішення для порятунку життів", - заявив у відомстві.
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