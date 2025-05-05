NYT: Україна вже влітку може отримати систему Patriot

Україні передадуть систему протиповітряної оборони Patriot, яка розміщується в Ізраїлі, крім того західні союзники обговорюють надання ще однієї системи з Німеччини або Греції.

Про це The New York Times на умовах анонімності заявили чотири нинішні і колишні американські чиновники, передає Укрінформ.

За словами двох американських чиновників, ізраїльський Patriot нині проходить капітальний ремонт і є старішою моделлю. Очікується, що він буде доставлений в Україну влітку цього року.

Чиновники через делікатність питання відмовилися розповісти, як президент Дональд Трамп ставиться до рішення передати Україні більше комплексів Patriot, а також не прокоментували, чи воно було ухвалене до його вступу на посаду. Міністерство оборони США заявило, що «продовжує надавати Україні обладнання з раніше санкціонованих» пакетів, маючи на увазі зброю, яку пообіцяли надавати ще за президенства Байдена.

Ця поставка, про яку раніше не повідомлялося, відбувається в той час, коли Росія посилила свої атаки на Україну, зокрема завдала ракетного удару по Києву 24 квітня, який став найсмертоноснішим з літа минулого року.

Зазначається, що рік тому союзники намагалися відповісти на прохання Президента Володимира Зеленського надати сім комплексів Patriot. Хоча зараз Україна має вісім, лише шість з них функціонують, сказав один із чиновників, а інші два перебувають на ремонті. Після отримання ізраїльського Patriot та ще одного з Німеччини або Греції Україна матиме загалом 10 комплексів Patriot, в основному для захисту столиці.

Згідно з правилами експорту чутливого оборонного обладнання, Сполучені Штати повинні схвалити будь-яку передачу ракетних комплексів Patriot американського виробництва в Україну, навіть якщо вони надходять через інші країни. Ці системи є дефіцитними, і їхнє розгортання часто вирішується виходячи з того, який конфлікт потребує їх найбільше.

Сполучені Штати вперше відправили систему Patriot в Україну у квітні 2023 року.

З моменту вступу на посаду Трамп публічно відхиляв прохання Зеленського про додаткові Patriot, які він нещодавно запропонував купити. Системи Patriot коштують щонайменше 1 мільярд доларів і потребують близько 90 військовослужбовців.

Дані, зібрані фахівцями з відстеження озброєнь Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондоні, свідчать про те, що по всьому світу експлуатується близько 186 систем Patriot. Сполучені Штати володіють приблизно третиною з них і відправили багато з них за кордон для захисту союзників в Європі, Азії та на Близькому Сході.

Кілька десятків Patriot було відправлено до Індо-Тихоокеанського регіону через загрози з боку Китаю і КНДР, нещодавно США перекинули принаймні один з них на Близький Схід для захисту Ізраїлю. Європейські союзники володіють близько 40 системами, в тому числі вісьмома, які зараз знаходяться в Україні. Німеччина і Греція разом володіють близько 15 комплексами Patriot.