Юсов назвав ключові цілі гібридної кампанії росії проти України

Обмеження внутрішнього виробництва та позбавлення доступу до світових ринків є частиною гібридної кампанії, яку росія реалізкує у своїй агресивній війні протии України.

Про це заявив представник ГУР МО України Андрій Юсов під час конференції "Безпека бізнесу в умовах війни та штучного інтелекту", пише УНН.

"Обмеження внутрішнього виробництва, ускладнення логістики, позбавлення доступу до світових ринків та дискредитація України у світі ― ключові цілі гібридної кампанії, яку держава-агресор росія реалізує як частину злочинної війни проти нашої держави", - зазначив Юсов.

Він описав інструменти, які ворог використовує для дестабілізації української економіки:

інформаційні атаки та дискредитація;

кібератаки на бізнес та інфраструктуру;

підкуп та компрометація впливових фігур;

індивідуальний терор та залякування.

"Держава-агресор росія має досвід у веденні гібридної війни, включно з дестабілізацією економік через дезінформацію, зовнішній тиск та внутрішню дезорганізацію. Проте стійкість українського бізнесу і держави залишається високою, особливо завдяки підтримці західних партнерів, посиленню антикорупційної інфраструктури, активності громадянського суспільства, патріотичності представників українського бізнесу, розвитку кіберзахисту", — пояснив Юсов.