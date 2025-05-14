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Леммі: путін ухиляється від мирних переговорів з Україною та заплутує їх

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російський диктатор володимир путін ухиляється від мирних переговорів з Україною та заплутує їх. Про це під час виступу в Палаті громад повідомив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі, передає газета Independent.

У очільника британської дипломатії запитали, які кроки вживає Лондон, щоб президент США Дональд Трамп залишався "відданим захисту територіальної цілісності" та щоб Білий дім розумів, що дозвіл путіну "процвітати" в Україні сприятиме майбутнім вторгненням.

У відповідь Леммі згадав про телефонний дзвінок Трампу під час візиту європейських лідерів, зокрема прем’єр-міністра Британії Кіра Стармера, до Києва.

Глава британського МЗС додав, що "ми вітаємо бажання отримати міцний мир, але для того, щоб брати участь у цих переговорах, як мені здається, має бути припинення вогню".

"І це путін ухиляється, це путін заплутує, і ми повинні виявити це завдяки нашому багаторічному досвіду ретельного вивчення цієї конкретної особи", – акцентував Леммі.

Леммі
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