Леммі: путін ухиляється від мирних переговорів з Україною та заплутує їх

російський диктатор володимир путін ухиляється від мирних переговорів з Україною та заплутує їх. Про це під час виступу в Палаті громад повідомив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі, передає газета Independent.
У очільника британської дипломатії запитали, які кроки вживає Лондон, щоб президент США Дональд Трамп залишався "відданим захисту територіальної цілісності" та щоб Білий дім розумів, що дозвіл путіну "процвітати" в Україні сприятиме майбутнім вторгненням.
У відповідь Леммі згадав про телефонний дзвінок Трампу під час візиту європейських лідерів, зокрема прем’єр-міністра Британії Кіра Стармера, до Києва.
Глава британського МЗС додав, що "ми вітаємо бажання отримати міцний мир, але для того, щоб брати участь у цих переговорах, як мені здається, має бути припинення вогню".
"І це путін ухиляється, це путін заплутує, і ми повинні виявити це завдяки нашому багаторічному досвіду ретельного вивчення цієї конкретної особи", – акцентував Леммі.
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