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Німеччина: Якщо США припинять фінансування миротворчих місій ООН, решта країн не зможуть компенсувати це

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Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль попередив, що, якщо США припинять фінансування миротворчі місії ООН, решта країн не зможуть компенсувати це.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву німецького міністра наводить Reuters.

У квітні бюджетне управління Білого дому запропонувало скасувати фінансування миротворчих місій ООН, посилаючись на провали операцій у Малі, Лівані та Демократичній Республіці Конго.

Вашингтон є найбільшим донором ООН (друге місце посідає Китай), на який припадає 22% основного регулярного бюджету ООН у розмірі 3,7 млрд доларів та 27% бюджету на миротворчі операції у розмірі 5,6 млрд доларів. Ці виплати є обов'язковими.

Майбутнє миротворчої діяльності обговорюється на дводенному політичному форумі високого рівня, на якому держави-члени заявляють про підтримку операцій ООН.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш визнав, що миротворча місія "Блакитних касок" стикається з серйозними проблемами платоспроможності, і закликав держави вносити внески в повному обсязі та вчасно.

"Ми не зможемо повністю заповнити прогалину, якщо США відмовляться від фінансування миротворчих операцій", – сказав Вадефуль.

ООН, Німеччина, Вадефуль
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