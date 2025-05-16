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В Укренерго назвали причини вищого, ніж зазвичай, рівня енергоспоживання у травні

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В Укренерго назвали причини вищого, ніж зазвичай, рівня енергоспоживання у травні

Прохолодна погода з нічними заморозками стала причиною вищого, ніж зазвичай, рівня енергоспоживання у травні, у зв’язку з цим слів змінити час активного енергоспоживання. Про це пише УНН із посиланням на НЕК "Укренерго".

"За ясної погоди — у денний період дефіциту потужності в енергосистемі вдається уникати завдяки ефективній роботі сонячних електростанцій. Втім, у хмарну та дощову погоду — такої додаткової генерації все-одно замало. А особлива потреба в ощадливому споживанні є у вечірні години — з 18:00 до 22:00, коли потужність СЕС досить швидко знижується до нуля", - йдеться в повідомленні.

Враховуючи ці обставини, слід дотримуватися простих рекомендацій:

  • у сонячний день — перенесіть користування потужною технікою на денний час;
  • у хмарну погоду, за можливості, використовуйте потужні електроприлади після 22:00;
  • не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно у години максимального споживання — з 8:00 до 10:00 вранці та з 18:00 до 22:00 увечері;
  • вимикайте з розеток прилади, якими не користуєтесь, та світло у кімнатах, де нікого немає.

Дотримання цих простих порад допоможе збалансувати енергосистему та забезпечити надійне електропостачання усіх споживачів.

Укренерго
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