В Укренерго назвали причини вищого, ніж зазвичай, рівня енергоспоживання у травні

Прохолодна погода з нічними заморозками стала причиною вищого, ніж зазвичай, рівня енергоспоживання у травні, у зв’язку з цим слів змінити час активного енергоспоживання. Про це пише УНН із посиланням на НЕК "Укренерго".
"За ясної погоди — у денний період дефіциту потужності в енергосистемі вдається уникати завдяки ефективній роботі сонячних електростанцій. Втім, у хмарну та дощову погоду — такої додаткової генерації все-одно замало. А особлива потреба в ощадливому споживанні є у вечірні години — з 18:00 до 22:00, коли потужність СЕС досить швидко знижується до нуля", - йдеться в повідомленні.
Враховуючи ці обставини, слід дотримуватися простих рекомендацій:
Дотримання цих простих порад допоможе збалансувати енергосистему та забезпечити надійне електропостачання усіх споживачів.
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