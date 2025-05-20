Експерт: Поточні цінові обмеження гальмуватимуть імпортні поставки електроенергії в Україну

Щоб уникнути серйозної енергетичної кризи влітку, Україні варто змінити чинну модель цінових обмежень.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко написав про це у Facebook.

Він наголосив, що діючі прайс-кепи вже зараз заважають імпорту електроенергії в критичні години доби. За його словами, проблема помітна вже у травні, попри те що температури ще не досягли літніх максимумів.

"Поточні цінові обмеження гальмуватимуть імпортні поставки у вечірні години (17:00-23:00) - саме тоді, коли вони найбільш необхідні. Це вже відбувається у травні - ще до початку спекотного періоду", - зазначив Омельченко.

Він попередив, що якщо не переглянути прайс-кепи, влітку може виникнути брак електроенергії. Причиною стане одночасне зростання попиту через спеку та зменшення атомної генерації через ремонти.

"Якщо рівень граничних цін залишити незмінним, то це може призвести до значного непокритого дефіциту потужності вже влітку", - застеріг експерт.

Омельченко також звернув увагу на необхідність активного закачування газу до сховищ. Це лише посилює загальну вразливість енергосистеми.

Крім того, він критично оцінив позицію НКРЕКП щодо прогнозованого падіння цін у ЄС в літній сезон, навіть у години пікового споживання.

"Якщо чесно, то не дуже зрозумів аргументи НКРЕКП стосовно їх прогнозу низьких цін у ЄС упродовж літнього періоду, навіть у вечірні пікові години споживання. Тоді виникає питання - чому промислові споживачі так стурбовані відносно зростання цін через можливу зміну прайс-кепів", - сказав він.

Експерт також зазначив, що у разі, якщо ціни в ЄС справді будуть низькими, то промислові споживачі зможуть закуповувати електроенергію за кордоном. Зростання граничної ціни в Україні цьому не завадить.