Експерт: Поточні цінові обмеження гальмуватимуть імпортні поставки електроенергії в Україну

Щоб уникнути серйозної енергетичної кризи влітку, Україні варто змінити чинну модель цінових обмежень.
Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко написав про це у Facebook.
Він наголосив, що діючі прайс-кепи вже зараз заважають імпорту електроенергії в критичні години доби. За його словами, проблема помітна вже у травні, попри те що температури ще не досягли літніх максимумів.
"Поточні цінові обмеження гальмуватимуть імпортні поставки у вечірні години (17:00-23:00) - саме тоді, коли вони найбільш необхідні. Це вже відбувається у травні - ще до початку спекотного періоду", - зазначив Омельченко.
Він попередив, що якщо не переглянути прайс-кепи, влітку може виникнути брак електроенергії. Причиною стане одночасне зростання попиту через спеку та зменшення атомної генерації через ремонти.
"Якщо рівень граничних цін залишити незмінним, то це може призвести до значного непокритого дефіциту потужності вже влітку", - застеріг експерт.
Омельченко також звернув увагу на необхідність активного закачування газу до сховищ. Це лише посилює загальну вразливість енергосистеми.
Крім того, він критично оцінив позицію НКРЕКП щодо прогнозованого падіння цін у ЄС в літній сезон, навіть у години пікового споживання.
"Якщо чесно, то не дуже зрозумів аргументи НКРЕКП стосовно їх прогнозу низьких цін у ЄС упродовж літнього періоду, навіть у вечірні пікові години споживання. Тоді виникає питання - чому промислові споживачі так стурбовані відносно зростання цін через можливу зміну прайс-кепів", - сказав він.
Експерт також зазначив, що у разі, якщо ціни в ЄС справді будуть низькими, то промислові споживачі зможуть закуповувати електроенергію за кордоном. Зростання граничної ціни в Україні цьому не завадить.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023