Мінфін: Протягом останніх трьох років Україна отримала понад 133 млрд доларів США міжнародної допомоги

Протягом останніх трьох років Україна отримала понад 133 млрд доларів США міжнародної фінансової допомоги. Канада та Німеччина є одними з лідерів у підтримці України з початку війни в усіх можливих напрямах.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів.

За словами міністра фінансів України Сергія Марченка, це дозволило Уряду зберегти макрофінансову стабільність в умовах повномасштабної війни, гарантувати виплати зарплат освітянам, медикам, державним службовцям, пенсій і соціальних допомог найбільш уразливим верствам населення.

Під час зустрічі з Міністром фінансів Канади Франсуа-Філіпом Шампанем та Віце-Канцлером, Міністром фінансів Німеччини Ларсом Клінгбайлем в рамках робочого візиту до Канади, він подякував своїм колегам за непохитну солідарність з Україною та фінансову підтримку, яку партнери надали Уряду з початку російського повномасштабного вторгнення.

Канада та Німеччина є одними з лідерів у підтримці України з початку війни в усіх можливих напрямах. З лютого 2022 року розмір прямої бюджетної допомоги від Німеччини сягає 1,7 млрд доларів США, Канади - 7,1 млрд доларів США.

За даними Кільського інституту дослідження світової економіки, допомога від Німеччини є другою за розміром серед країн світу від початку повномасштабного вторгнення рф та сягнула 17,3 млрд євро. Допомога Канади є п’ятою за розміром в світі та становить 10,3 млрд євро.

Марченко відзначив, що завдяки спільним зусиллям Уряду України та міжнародних партнерів бюджетні потреби у зовнішньому фінансуванні на поточний рік - 39,3 млрд доларів США - повністю забезпечені.

Він висловив вдячність німецькому Уряду за підтримку фінансового інструменту Ukraine Facility від ЄС на 2024–2027 роки в обсязі 50 млрд євро. До кінця 2025 року бюджетна підтримка від ЄС в рамках ініціативи очікується в розмірі 12,5 млрд євро (3,5 млрд євро вже залучено).

Також Канада та Німеччина підтримали ініціативу G7 ERA (допомога Україні за рахунок відсотків від заморожених російських активів) обсягом $50 млрд:

внесок Канади складає 5 млрд канадських доларів (близько $3,4 млрд). Україна отримала перший транш – 2,5 млрд канадських доларів.

внесок ЄС становить 18,1 млрд євро (близько $20 млрд). Україна отримала вже чотири транші обсягом 6 млрд євро.

У відомстві повідомили, що Україна вже залучила перший транш від Канади обсягом 2,5 млрд канадських доларів та чотири транші від ЄС обсягом 6 млрд євро. Загалом у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine Україна отримала від партнерів близько 14,7 млрд доларів США. Залучені кошти дозволяють забезпечувати пріоритетні видатки держбюджету за рахунок прибутків від заморожених російських активів.