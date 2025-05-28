Міноборони: Україна отримає нові кошти із заморожених російських активів від Британії

Україна отримає нові кошти із заморожених російських активів від Британії. Йдеться про суму у розмірі 3 мільярди доларів.

Про це повідомили у пресслужбі Міноборони.

«Міністерство оборони України, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості та Міністерство оборони Великої Британії підписали проєктну домовленість щодо використання надприбутків від заморожених російських активів у межах ініціативи Extraordinary Revenue Acceleration (ERA)», – йдеться у повідомленні.

Так, протягом 2025–2026 років Україна отримає 3 мільярди доларів, які спрямують на:

закупівлю оборонної продукції іноземного виробництва

ремонт та обслуговування військової техніки

реалізацію спільних проєктів за участі українських та міжнародних оборонних компаній

закупівлю інших критично важливих матеріалів, включно з продукцією українського виробництва.

Заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Давид Алоян зазначив, що українські підприємства мають можливості на 35 мільярдів доларів. Однак дефіцит коштів не дозволяє використовувати їх на повну.