Гринчук: Близько 50% усіх мінеральних ресурсів України знаходяться на ТОТ

Близько 50% усіх мінеральних ресурсів України знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Йдеться, зокрема, про поклади вугілля, марганцю та літію.
Про це повідомила міністерка захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук у коментарі Reuters.
Згідно з підрахунками уряду, сектор зазнав збитків у розмірі близько 70 трильйонів гривень (1,7 трильйона доларів) через окупацію української території та бойові дії.
Щоб оптимізувати процес, Україна оновила свою стратегію у сфері ресурсів та зосередилася на покращенні доступу до інформації та даних про геологорозвідку і скороченні бюрократії.
«В даний час частка нашого сектору природних ресурсів у валовому внутрішньому продукті становить 4%, але потенціал набагато більший», – підсумувала Гринчук.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023