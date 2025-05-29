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Гринчук: Близько 50% усіх мінеральних ресурсів України знаходяться на ТОТ

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Близько 50% усіх мінеральних ресурсів України знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Йдеться, зокрема, про поклади вугілля, марганцю та літію.

Про це повідомила міністерка захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук у коментарі Reuters.

Згідно з підрахунками уряду, сектор зазнав збитків у розмірі близько 70 трильйонів гривень (1,7 трильйона доларів) через окупацію української території та бойові дії.

Щоб оптимізувати процес, Україна оновила свою стратегію у сфері ресурсів та зосередилася на покращенні доступу до інформації та даних про геологорозвідку і скороченні бюрократії.

«В даний час частка нашого сектору природних ресурсів у валовому внутрішньому продукті становить 4%, але потенціал набагато більший», – підсумувала Гринчук.

Гринчук
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